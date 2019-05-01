Горожане показали, как в Петербурге прошло первомайское шествие

Сегодня в центре Петербурга прошло первомайское шествие. В 10:00 около домов 73-83 по Невскому проспекту началось построение колонн, позднее они сформировались на площади Восстания и вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова. Движение началось в 11:00.