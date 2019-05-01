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Горожане показали, как в Петербурге прошло первомайское шествие

Сегодня в центре Петербурга прошло первомайское шествие. В 10:00 около домов 73-83 по Невскому проспекту началось построение колонн, позднее они сформировались на площади Восстания и вдоль Лиговского проспекта до улицы Некрасова. Движение началось в 11:00. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге перед первомайским шествием задержали несколько активистов. Среди них — участник бессрочного протеста и несколько феминисток — Света Нартахова, Дара Щукина, Анна Цымбал, Анита Парри, Полина Круглова, Юлия Карпухина. Об этом сообщается в Телеграм-канале «Помощь задержанным СПб». 


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