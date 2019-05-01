Вестибюль станции «Парк Победы» отремонтируют за 150 млн рублей

ГУП «Петербургский метрополитен» объявило конкурс на проект реконструкции вестибюля станции метро «Парк Победы». Об этом сообщает «Фонтанка». Известно, что цена работ составит 150 млн рублей.

До 7 июня 2022 года подрядчику предстоит разработать проектную документацию, в которую войдет замена эскалаторов. Всего ему придется представить не менее трех вариантов объёмно-планировочных решений вестибюля. Компанию, которая займется этой работой, выберут 23 мая.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Смольный опубликовал на своем сайте проект изменений в постановлении правительства города «О наименовании станций метрополитена». Станцию «Туристская» переименуют в «Богатырскую» и перенесут на перекресток Богатырского проспекта и Туристской улицы, а не Оптиков и Туристской, как планировалось ранее. Кроме того, в Петербурге откажутся от второго названия станции «Зоопарк» – «Планерная».