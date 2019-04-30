В Петербурге выпустили серию мангалов в виде танков T-34, немецкого «Тигра» и атомной подводной лодки

В канун майских праздников петербуржцы обнаружили интересное предложение — в городе продаются мангалы в виде танков, парусников, атомных подводных лодок и даже скелетов людей. Такой гаджет для приготовления шашлыков обходится в десятки тысяч рублей и, по словам производителей, призван разнообразить линейку товаров. Откликнулись и участники военных действий — председатель Совета ветеранов и Совета инвалидов воинов-интернационалистов посчитал такой товар кощунством.

«Отличный подарок на 23 февраля и 9 мая» стоимостью в 92 тысячи рублей выглядит, как танк Т-34, немецкий «Тигр» и даже атомная подводная лодка. Производит такое приспособление для жарки на открытом огне мануфактура «Резка Металла» — из семейного бизнеса по производству мангалов обычной формы и резки металла фирма переквалифицировалась в «фабрику идей».

Старт производства новинок начался в 2019 году — по словам создателей, Николая Бурова и его сына Даниила, они рассчитаны на коллекционеров, а не тех, кто идет за дешевыми одноразовыми мангалами в соседний продуктовый. Так, на проектирование одного изделия уходит около месяца — их моделируют, базируют, изготавливают каждый элемент, собирают и окрашивают.

В день средние продажи достигают 15 штук, а самый прибыльный период приходится на майские праздники — это примерно треть годовых продаж. На просьбу «Фонтанки» объяснить, почему выбор пал на военную технику, Даниил Буров призвал к здравому взгляду на вещи. «Почему выбрал именно Т-34? Это символ Победы, легендарный танк, а не просто какой-то танк. Но у нас можно заказать и «Тигр»! Все ведь зависит от точки зрения, отношения. Вот у нас люди заказывают именные мангалы — на них написано, как их зовут, или они дарят его человеку с этим именем. Это же не значит, что он потом там жарится или горит?», — ответил он.

В свою очередь председатель Совета инвалидов воинов-интернационалистов Андрей Окунев призвал «иметь голову на плечах». «Я сам инвалид войны. И категорически против — это кощунство. И не важно, Т-34 это или «Тигр», это не играет роли. Нет проблем, пусть будет статуя, но не мангал. Голова должна быть и у торговых точек, которые это будут продавать, и у покупателей.», — отреагировал он.