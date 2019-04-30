Уикенд в Петербурге с 30 апреля по 5 мая
Спектакль «Узник» великого Питер Брука, вечеринка Night'N'Day от формации Roots United, а также финал «Мстителей» и ромком «В метре друг от друга» – как весело провести майские праздники в городе.
c 29 апреля
Долгожданное возвращение героев Вселенной Marvel. Уцелевшие Мстители вновь разработают план, чтобы победить могущественного титана Таноса.
С 29 апреля
В трехчастной юридической докудраме о растлении детей католическим священником режиссер Франсуа Озон принимает эстафету «MeToo» у триумфатора «Оскара»-2016 – картины «В центре внимания».
30 апреля
19:00
Театр «Русская антреприза»
Режиссер Константин Богомолов поставил в театре «Русская антреприза» имени Андрея Миронова пьесу «Ивана Васильевич» Михаила Булгакова. Именно по ее мотивам Леонид Гайдай снял фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Подробнее здесь.
30 апреля
19:30
Мариинский-2
В Мариинском-2 30 апреля пройдет вечер одноактных балетов. В программе – премьера балета Игоря Стравинского «Игра в карты» в хореографии Ильи Живого. Партии исполняют Екатерина Кондаурова, Роман Беляков и Владимир Шкляров.
30 апреля
19:30
Концертный зал Мариинского театра
В концертном зале Мариинского театра 30 апреля меццо-сопрано Екатерина Семенчук даст сольный концерт (его будут транслироваться и онлайн). Она исполнит «Русскую тетрадь» Гаврилина, романсы Метнера и Рахманинова.
30 апреля
20:00
Aurora concert hall
Во вторник одна из самых популярных петербургских рок-групп нулевых – МультFильмы – презентует в клубе Aurora concert hall свой новый альбом «Романтика 2».
30 апреля
20:00
«А2»
Автор хитов про «Мокрые кроссы» и «Незабудку» Тима Белорусских выступит 30 апреля в клубе «А2» с первым большим сольным концертом в Петербурге.
с 1 мая
Медленный философский хоррор о средневековье (конечно, страдающем) получил множество призов на фестивалях третьего и четвертого порядка. Отшельник-викинг (Кристофер Рай), которого зовут просто «Отец», мстит чудовищам за убийство единственного ребенка. Как ни трудно догадаться – ее зовут «Дочь».
с 1 мая
Потенциальный хит подростковых свиданий на майские праздники – трогательный ромком по одноименной книге-бестселлеру. Влюбленным тинейджерам Стелле и Уиллу из-за фиброза нельзя приближаться друг к другу.
с 1 мая
КВН-щик Теймураз Тания снял свою версию «Крупной рыбы» с самим собой, Егором Бероевым и Ксений Алферовой в главных ролях. Юный Сандрик приезжает в Абхазию к дедушке, который рассказывает ему байки про свою героическую юность.
с 1 мая
Последний фильм Андрея Тарковского вновь выходит в прокат – правда, ограниченный. Картину он снимал в Швеции с бергмановским оператором Свеном Нюквистом.
1-19 мая
KGallery
С 1 мая в KGallery стартует выставка графики ленинградской художницы Татьяны Глебовой, ученицы Филонова и иллюстратора книг Хармса. Вместе с мужем Владимиром Стерлиговым, который был учеником Казимира Малевича, она разрабатывала новую пластическую теорию чашно-купольного пространства. В экспозиции – серия работ, выполненных ею в эвакуации с 1942 по 1945 годы. В это время она работала на студии «Казахфильм», где создала иллюстрации к кинофильму«Джамбул».
1 мая
Новая Голландия
На Первомай в Павильоне Новая Голландия устроят кроссинг первоцветов, фикусов и прочих лилейных, луковичных и астровых. Если принять участие лично не получится, любимый мамин цветок можно сдать за неделю в Инфоцентр.
1-5 мая
«Фотодепартамент»
С 1 по 5 мая читальный зал и магазин «Фотодепартамента» в «Бертгольд центре» превратится в выставку фотографий. Работы актуальных авторов здесь смешают с единичными черно-белыми отпечатками классиков петербургской фотографии. Их можно будет приобрести. Подробнее здесь.
1 мая
19:00
Филармония
В Большом зале Филармонии симфонический оркестр Михайловского театра повторит программу концерта 1 мая 1942 года, первого концерта после блокадной зимы 1941/42 годов. Прозвучит сюита из «Лебединого озера», ариозо Мазепы из оперы «Мазепа», ария Роберта из «Иоланты» и Пятая симфония. За дирижерским пультом — Валентин Урюпин, солирует баритон Борис Пинхасович.
1-2 мая
Blank
Формация Roots United, репетируя грядущий Present Perfect Festival, проведет вечеринку с дневной и ночной частью. Среди ночных хедлайнеров, например, заявлены Ancient Methods, Phase Fatale, Delta Funktionen и OTHR. А в рамках дневной программы пройдет открытие летней террасы клуба Blank в обновленном формате.
с 2 мая
Документальный фильм Тома О’Делла (не путать с музыкантом Томом Оделлом) о том, почему все так любят комиксы и ленты о супергероях. Его релиз поставили поближе к финалу франшизы о Мстителях – вполне дальновидно.
2-5 мая
Новая Голландия
В мае на мастер-классах от «Маяка» в Новой Голландии дети узнают о разумном экопотреблении – как снизить количество городских отходов. Вместе с музыкантами группы Playtronica они сыграют импровизации, используя растения. С куратором Михаилом Шишкиным придумают прототип экоприложения, а также напечатают логотипы своих стартапов на сумках. А с художником Владимиром Лопатиным нарисуют комиксы, как быть экологичнее.
2-5 мая
«Экспофорум»
Для любителей лошадей в «Экспофоруме» со 2 по 5 мая – выставка «Иппосфера». В ее программе — костюмированные представления пород и показательные шоу с элементами джигитовки.
2-3 мая
12:00
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» пройдет очередной рынок выходного дня, на котором можно купить органическую косметику, керамическую посуду, сухоцвет, деревянные игрушки, последние книжные новинки от издательств, украшения и многое другое. Вход свободный.
2 мая
15:00
Парк им. Бабушкина
В четверг в парке имени Бабушкина пройдет забег на совсем небольшую дистанцию – два километра. Вход — по билетам (есть два варианта – можно быть просто зрителем или участником), в программе также кидание порошковой краской (ее выдают на месте).
3-4 мая
19:00
ТЮЗ им.Брянцева
Международный театральный смотр ТЮЗа им. Брянцева подготовил (впрочем, как и всегда) отличную программу. Но его «приквелом» станет постановка «Узник» великого Питера Брука – ее покажут 3 и 4 мая.
3-24 мая-июня
Музей политической истории
В Музее политической истории (Куйбышева, 2-4) в пятницу откроется выставка, посвященная 70-летию «Ленинградского дела». Посетителям покажут редкие материалы от членов семей репрессированных — дневники, письма и открытки из лагерей и фотографии.
3 мая
19:00
Новая сцена Александринского театра
На новой сцене Александринского театра в пятницу пройдет вечер перформансов фестиваля современного танца DAR. Его хедлайнер — танцовщик Давид Замбрано, впервые приехавший в Россию. Он покажет перфоманс со своим учеником Эдивальдо Эрнесто. Также в программе — спектакль «Метаморфозы» Физического театра «9» и выступление Nervous System, дуэт Sisters Татьяны и Лизаветы Тарабановых в копродукции с мексиканской Francisco Cordova и соло Юлии Овчаровой Soul Never Lies.
3-5 мая
Юсуповский сад
С 3 по 5 мая в Юсуповском саду пройдет ежегодный фестиваль водных фонариков. В 20 вечера под звуки симфонического оркестра и в сопровождении огненно-пиротехнического и лазерного шоу участники отпустят в воду зажженные фонарики, символизирующие их желания. Вход платный, но в него входит комплект из двух фонариков.
4 мая
11:00
Дворцовая площадь
На Дворцовой площади 4 мая пройдет фестиваль в честь открытия мотосезона. В программе – выступления кавер-групп и мотопробег (он стартует в 14:00). Подробности – в группе.
4 мая
12:00
Ежегодный фестиваль пройдет 4 и 5 мая. Среди участников – старейший действующий ледокол — «Иван Крузенштерн», «Мудьюг» и гигантский «Капитан Сорокин», а также ледокол-музей «Красин» и буксир «Невская застава». На них можно будет подняться бесплатно.
4 мая
19:00
«Ленинград Центр»
В «Ленинград Центре» в субботу покажут театральное ревю «Портфолио» с участием актрисы Дарьи Мороз. Лейтмотивом шоу стали документальные вставки – фрагменты интервью участников труппы о творчестве, свободе, амбициях и смерти.
4 мая
20:00
ZAL
В клубе ZAL в субботу жизнерадостная фанк-группа «Дунаевский Orchestra» представит свой третий (долгожданный!) лонгплей «Жизнь хороша».
5 мая
13:00
Историк еврейской общины Петербурга, куратор библиотеки «Сифрия» и руководитель образовательного проекта «Jewish pearls» Виктор Амчиславский проведет экскурсию-квест. Помимо очевидной Большой хоральной синагоги, участники навестят молельни еврейских солдат, дома легендарных богачей и дойдут до чайхоны в доме, где жила бабушка Лермонтова и где он написал «Маскарад». Подробности на сайте.
5 мая
16:00
«Охта Lab»
В «Охта Lab» в воскресенье психофизиолог Полина Кривых расскажет про эмоциональный интеллект. Например, почему люди боятся гуманоидных андроидов, зачем в ситкомах пускают закадровый смех и почему зевание заразительно.
5 мая
19:00
«Севкабель Порт»
В пространстве «Севкабель Порт» покажут знаменитую оперу Леонкавалло. Эту версию поставила Анастасия Авдонина. Канио в ней споет Леонтий Сальенский, Недду — Мария Вахрушева, Сильвио — Раиль Сафаргалиев или Николай Землянских, Тонио — Юрий Борщев, Беппо — Клим Тихонов или Савелий Андреев.
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