Уикенд в Петербурге с 30 апреля по 5 мая

1-19 мая KGallery

Выставка Татьяны Глебовой



С 1 мая в KGallery стартует выставка графики ленинградской художницы Татьяны Глебовой, ученицы Филонова и иллюстратора книг Хармса. Вместе с мужем Владимиром Стерлиговым, который был учеником Казимира Малевича, она разрабатывала новую пластическую теорию чашно-купольного пространства. В экспозиции – серия работ, выполненных ею в эвакуации с 1942 по 1945 годы. В это время она работала на студии «Казахфильм», где создала иллюстрации к кинофильму«Джамбул».