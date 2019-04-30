3D-панорама дня: петербургский фотограф показал вид на город со шпиля Адмиралтейства (1861 года!)

Петербургский фотограф Роман Китшанов создал 3D-панораму города из снимков 1861 года. Снимки были сделаны со шпиля Адмиралтейства — оттуда открывается вид на еще пустующие Александровский сад и Сенатскую площадь, незаасфальтированную Гороховую улицу с многочисленными церквями и Васильевский остров без ростральных колонн. Дворцового моста на панораме тоже нет — его открытие состоялась только в 1916 году.

Один из снимков города 1861 года. Фото: Pastvu (все оригиналы фотографий также доступны по ссылке)

В составлении панорамы были использованы снимки, сделанные неизвестным автором со шпиля здания Адмиралтейства в 1861 году — Роман Китшанов нашел их в открытом доступе на сайте Pastvu. Предположительно их сделал один человек, который шел по мостику и фотографировал город — по световым бликам на зданиях можно заметить, что все они были сделаны в разное время суток. По словам фотографа, все, что потребовалось ему для создания панорамы — «приклеить» небо и загрузить такой коллаж в сервис 1panorama, который создал панораму.

Посмотреть на панораму Санкт-Петербурга 1861 года можно здесь.

Напомним, ранее в сервисе «Яндекс.Карты» появились панорамы петербургских рек и каналов. Пользователи могут полюбоваться видами города, которые обычно доступны пассажирам экскурсионных судов — на них попали Петропавловская крепость, Летний сад, Зимний дворец и другие главные петербургские достопримечательности (прогуляйтесь по рекам и каналам, не выходя из дома!)