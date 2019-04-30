Смольный дал старт реконструкции Зеленого моста через Мойку — последний раз его реставрировали в 1908 году

Смольный ищет подрядчика для проведения реконструкции Зеленого моста — он пролегает через реку Мойку и был построен в начале 19 века. Последний раз мост подвергали реставрации в 1908 году. Администрация Санкт-Петербурга планирует капитально отреставрировать переправу за год — для этих нужд из бюджета выделено 497,6 млн рублей.

Подрядчик, которому конкурсным путем достанется объект, должен будет устранить неполадки и провести обследование конструкций моста для определения его несущей способности. Согласно контракту, опубликованному на сайте госзакупок, ремонтные работы по сохранению и воссозданию мостов и тоннелей, которые являются объектом культурного наследия федерального значения, необходимо выполнить до 20 мая 2020 года.

В материалах закупки отмечается неудовлетворительное состояние Зеленого моста, не подвергавшегося капитальному ремонту с 1908 года. Так, облицовка устоев и всходов с моста имеет сколы и трещины, все металлоконструкции — чугунные решетки ограждения, арочный свод пролетного строения, осветительные опоры фонарей — покрыты коррозией, окраска частично отсутствует, на мосту не работает гидроизоляция.

Зеленый мост — мост через реку Мойку в Центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Казанский и 2-й Адмиралтейский острова. Это первый чугунный транспортный мост в Петербурге — до его появления там находился деревянный подъемный мост. В 1805 году архитектор Вильям Гесте предложил проект однопролетного чугунного моста с совершенно новой, неизвестной до этого в практике мостостроения конструктивной схемой. На основе конструкции моста в 1807 году был разработан «образцовый» проект — первый в истории мостостроения типовой проект металлического моста.

В 1906–1908 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост расширили по проекту инженера А. П. Пшеницкого и архитектора Л. А. Ильина — тогда капитальная реконструкция проводилась в последний раз. Устои моста были расширены с устройством нового свайного основания. Пролетное строение было расширено в обе стороны добавлением по пять рядов типовых тюбингов. При этом статическая схема моста была изменена с бесшарнирого свода на двухшарнирную арку. Фасады украсили накладными орнаментами. Вместо чугунных фонарных столбов были установлены позолоченные железные канделябры, на которых подвешены шестигранные фонари.

Напомним, ранее пролет Банковского моста вернули на место, но пока без грифонов — они находятся на реставрации в мастерской «Наследие». Комплекс восстановительных работ проведут в течение месяца, и 27 мая переправа будет доступна для пешеходов.