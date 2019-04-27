Суд обязал отреставрировать фасад здания штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой — оно является памятником федерального значения
Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга обязал Министерство обороны РФ выполнить реставрацию фасада здания штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, 4. Иск КГИОПа был удовлетворен — ранее проверка ведомства показала, что объект, являющийся памятником федерального значения, находится в неудовлетворительном состоянии.
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Здесь и далее фото: citywalls.ru
Иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга к ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ предполагал обязать министерство отреставрировать фасад здания, являющегося памятником федерального значения. Исходя из проведенных ведомством проверок был выявлен ряд проблем — в частности, на фасаде здания отваливается штукатурка, а на уровне второго этажа обнажилась кирпичная кладка.
«Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга сообщает, что ответчик исковые требования не признал, считая, что надлежащим ответчиком на самом деле должен являться департамент строительства Минобороны. Ленинградский районный суд встал на сторону КГИОПа — в срок не позднее двух ближайших лет фасад здания должен быть восстановлен.
Здание штаба Гвардейского корпуса расположено на Дворцовой площади в Петербурге было создано в 1837-1843 годах в стиле классицизм по проекту архитектора А. П. Брюллова, старшего брата художника Карла Брюллова. В разное время в нем находилось командование императорской гвардии, затем руководство Петроградского военного округа и 6 армии ВВС России. Здание Штаба состоит из двух блоков, расположенных перпендикулярно друг к другу, фасады расчленены на две части. Два нижних этажа обработаны рустом и отделены от верхних горизонтальной тягой. Третий и четвертый этажи главного фасада украшены рядом трехчетвертных колонн ионического ордера, боковой фасад — пилястрами. Простенки нижних этажей обработаны широкими пилястрами с рельефными изображениями военных знаков, орлов, венков, выполненных Ф. Дылевым.
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