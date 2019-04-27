Ленинградский районный суд Санкт-Петербурга обязал Министерство обороны РФ выполнить реставрацию фасада здания штаба Гвардейского корпуса на Дворцовой площади, 4. Иск КГИОПа был удовлетворен — ранее проверка ведомства показала, что объект, являющийся памятником федерального значения, находится в неудовлетворительном состоянии.

Иск Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга к ФГКУ «Северо-Западное территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ предполагал обязать министерство отреставрировать фасад здания, являющегося памятником федерального значения. Исходя из проведенных ведомством проверок был выявлен ряд проблем — в частности, на фасаде здания отваливается штукатурка, а на уровне второго этажа обнажилась кирпичная кладка.

«Коммерсантъ» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов Петербурга сообщает, что ответчик исковые требования не признал, считая, что надлежащим ответчиком на самом деле должен являться департамент строительства Минобороны. Ленинградский районный суд встал на сторону КГИОПа — в срок не позднее двух ближайших лет фасад здания должен быть восстановлен.