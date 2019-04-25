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В Москве неизвестный открыл стрельбу у метро. Есть погибшие (дополнено)

В Москве около метро «Черемушки» неизвестный открыл стрельбу, а потом покончил с собой. Об этом сообщает информационное агентство «Москва»

«На улице рядом со станцией метро «Новые Черемушки» неизвестный открыл огонь из неизвестного оружия. В результате пострадал один человек. После этого стрелок покончил с собой», - рассказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, погибли два человека: стрелок и его жертва. 

UPD: Информационное агентство «Москва» сообщает, что у стрелявшего нашли журналистское удостоверение  The Moscow Times, однако в издании заявили, что все их сотрудники живы.

Установлены личности погибших — по предварительной информации это приезжие из Азербайджана. 

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает причины произошедшего.


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