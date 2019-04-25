В Петербурге строится второе кафе, в котором каждый день будут бесплатно обедать 1200 пенсионеров

В Петербурге на улице Маршала Тухачевского, 23 строится второй «Добродомик» — кафе, в котором каждый будний день будут бесплатно обедать 1200 пенсионеров. Сейчас каждый может помочь этому делу — для стройки требуются материалы для проводки электрики: ВВГнгLS - 600 метров( 3 на 2,5); ВВГнгLS - 350 метров ( 3 на 1,5) и ПНД 20 - 400 метров .

Чтобы помочь «Добродомику» финансово, можно использовать реквизиты:

Номер счета: 40703810555000001924

Банк: СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044030653

Кор. Cчет: 30101810500000000653

ОГРН: 1187800007614

ИНН: 7801656894

КПП: 780101001

Назначение платежа: целевая деятельность фонда

Напомним, что в 2017 году петербурженка Александра Синяк случайно начала бесплатно кормить пенсионеров в своем кафе «Чешский домик» на Васильевском острове. Вскоре все желающие перестали помещаться в заведение, поэтому в августе Александра его закрыла, чтобы переехать в помещение побольше. Вскоре на Детской улице, 17открылся «Добродомик» – его создательница рассказала «Собака.ru», как десятки людей помогли ей сделать ремонт, компании начали предлагать бесплатные продукты, а люди со всей страны тоже захотели кормить бабушек и дедушек.