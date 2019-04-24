Петербуржцы запустили флешмоб #мынебудемчай против навязчивых промоутеров на Невском и Лиговском
Сейчас, наверное, трудно найти петербуржца, ни разу не пытавшегося убежать от навязчивых промоутеров, предлагающих на Невском и Лиговском проспектах продегустировать чай, а потом приобрести его за 5000 рублей. И, если сначала они действовали относительно мирно, то теперь их действия начали постепенно выводить из себя горожан.
Петербуржец Дмитрий Парфенов запустил в Инстаграме флешмоб #мынебудемчай. У его друга девушка-промоутер сначала отобрала скейт, а потом сломала ему нос ногой.
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Привет. Наверно, ты, как настоящий петербуржец частенько бываешь на Невском проспекте. Дай угадаю, ты стараешься обходить стороной переход в сторону Московского вокзала и Базилику святой Екатерины Александрийской. Возможно, ты просто гуляешь мимо этих двух мест или куда-то торопишься. Примерно в этот момент, к тебе подходят несколько человек и предлагают продегустировать чай. Сначала, это было смешно и вызывало желание посмеяться над их "шутками" и попытками заманить в заведение и купить чай в "подарок" всего за пять тысяч рублей. Но в какой - то момент, стало не смешно. Сначала, они стали открыто слать людей, хватать их за руки и не отпускать. Личности работающие промоутерами стали более ассоциальными. Выглядели частенько нетрезвыми. Но вчера они перешли какую - либо границу. Вчера мои друзья шли рядом с Базиликой Святой Екатерины Александрийской и девочка, работающая промоутером отобрала у одного из моих друзей скейт. Ее предупредили, что если она его не отдаст - то он будет отобран силой. Предупреждение было проигнорировано и скейт был отобран, а девочка, девушка, представительница слабого пола, ногой сломала моему другу нос. Я считаю, что именно в этот момент эти промоутеры перешли черту и предлагаю запустить хештег - #мынебудемчай Мы делаем это, чтобы обратить внимание на происходящий в самом центре города беспредел. Давайте отвечать на предложение дегустации, что-нибудь типо "Я откажусь, только не ломайте мне нос."
Теперь горожане публикуют свои истории о навязчивых промоутерах.
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Я НЕ БУДУ ЧАЙ! Наконец-то кто-то об этом заговорил! Я дважды оказывалась в такой ситуации. В первый раз - по незнанию. Это было в начале сентября, когда мы ещё только переехали с подругой в большой город и, гуляя по Невскому, согласились попробовать чай - почему нет? Что происходило дальше, наверное, всем итак понятно - сначала дегустация, а затем «чай в подарок всего за 5 тысяч» и, после нашего отказа, просьба промоутера «оставить на чаевые». Спасибо, что я была не одна, поскольку моральное давление, честно, невыносимое. Но мы в любом случае тогда вышли подавленные. Во второй раз я гуляла уже с другом, и, кажется, мы спешили к метро. Нас остановил молодой человек и попросил пройти, ответить всего на пару вопросов. Я уже тогда понимала, что идея так себе, но мой знакомый решил пойти - и снова, почему нет? Ситуация, в общем, та же самая, только на этот раз я изначально понимала, к чему это приведёт, поэтому сразу же относилась к этому со смехом. Но сейчас это стало уже не смешно. Я уже несколько месяцев не прохожу мимо этих мест в центре, поэтому не сталкиваюсь с грубостью и неадекватностью промоутеров. Но с ними все ещё сталкиваются другие люди. #МЫНЕБУДЕМЧАЙ - хэштег, по которому вы можете прочитать истории людей о насилии и агрессии со стороны промоутеров. @a1tlant - человек, с чьей истории это все началось.
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Дорогие друзья-петербуржцы! Я полагаю, что вы хотя бы раз встречались с «чаёвниками» на Восстания, Лиговском или Невском проспектах. Мало того, что эти бедные подростки не имеют культуры, но, видимо, у некоторых из них вообще есть психические отклонения. Так, недавно одному человеку сломали нос. Со мной, конечно, происходили не настолько страшные истории, но как-то раз один человек из «чаёвников» попытался снять с меня шапку. Второй парень хватался за мою руку, чтобы удержать и заставить попробовать чай. Почему правоохранительные органы остаются в стороне - загадка. Мне бы очень хотелось обратить ваше внимание на эту проблему. #мынебудемчай Друзья, помогите пожалуйста в распространении этого хэштега, пишите свои истории
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В Петербурге активно началось обсуждение темы #мынебудемчай Дело в том,что чайная секта вначале была для всех приколом,ты просто идёшь по улице,толпа школьников начинает зазывать тебя различными способами выпить чай,просто сказать какой больше понравился. Так однажды,мы с моей сестрой повелись. Все просто,ты заходишь и пьёшь действительно два чая (по мне один просто отвратительный,второй чай каркаде),но по описанию промоутера чай японский с ферамонами и бла-бла. Ничего не предвещает беды,пока тебе не говорят,что ты должен заплатить 5к,и если ты начинаешь ссылаться на то,что у тебя деньги на карте,тебе предлагают сбер онлайн🤷🏻♀️мы с Аней из этого подвала выбрались спокойно,но читая истории других девушек могу сказать,что нам повезло. Девушек держат в подвале пока они не заплатят,забирают украшения, шантажируют и все это в центре города! Я очень надеюсь,что вот эта вся шумиха не закончится,и эту секту уже наконец-то закроют! P.S.чай на вкус как самый дешёвый «наш день» из Ашана🤷🏻♀️
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Я НЕ БУДУ ГРЁБАННЫЙ ЧАЙ думаю многие из нас шли по Невскому проспекту и встречали достаточно навязчивую рекламу чая чаще всего её пропагандировали молодые люди( или девушки) в нетрезвом виде мало того, что только один вид парней и девушек настораживает, они агрессивно начинают хватать за руки вести вас на дегустацию сомнительного чая меня несколько раз хватали за руку эти люди и это очень неприятно(мягко сказано) надеюсь, что вам никогда не встречались и не встретятся такие «промоутеры» а сейчас давайте просто поддержим этот протест #мынебудемчай давайте защищать себя и своё личное пространство!!! п.с: надеюсь это хоть чём-то поможет☀️
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