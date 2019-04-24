Сейчас, наверное, трудно найти петербуржца, ни разу не пытавшегося убежать от навязчивых промоутеров, предлагающих на Невском и Лиговском проспектах продегустировать чай, а потом приобрести его за 5000 рублей. И, если сначала они действовали относительно мирно, то теперь их действия начали постепенно выводить из себя горожан.

Петербуржец Дмитрий Парфенов запустил в Инстаграме флешмоб #мынебудемчай. У его друга девушка-промоутер сначала отобрала скейт, а потом сломала ему нос ногой.