Петербургские активистки выпустили карточки о профилактике сексизма на работе

Петербургские активистки подготовили к Международному дню труда серию карточек о дискриминации женщин на работе: «Пока мы радуемся очередному выходному, рабочее место для многих остается местом эксплуатации и гендерной дискриминации. Женщинам всё еще нелегко продвигаться по карьерной лестнице из-за устаревших норм и стереотипов» — объясняется на сайте «РосГендерНадзор».

Ранее «Собака.ru» сообщала, что петербурженки подготовили к Международному женскому дню карточки, с помощью которых разобрали типичные пожелания, которые лучше подходят для дня эмансипации женщин.

А еще — активистки «Росгендернадзора» создали новые карточки к 8 марта – эту серию они назвали «Феминистский автоответчик». В карточках собраны самые банальные претензии к феминисткам и ответы на них.

Девушки напомнили, что 8 марта – день женской эмансипации, а не весны и красоты. Они предлагают пойти на митинг в защиту прав женщин или пожертвовать деньги на борьбу с домашним насилием. Напомним, что петербургские феминистки не оставили без внимания 23 февраля и запустили флешмоб про стереотипы о мужественности.