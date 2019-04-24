На «Авито» выставили конструктивистскую башню на Васильевском острове
В Петербурге на «Авито» на продажу выставили Конструктивисткую башню, построенную в 1929-1930-х годах по проекту Якова Чернихова. Объявление заметила Strelka.
Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» — это памятник архитектуры регионального значения. Заброшенное здание расположено на Васильевском острове. В нем 7300 м², башню готовы продать за 328 500 000 ₽.
Как указано в объявлении, цех готовят к реконструкции — сейчас в здании ведутся противоаварийные работы. Проект обновления башни пока на стадии подготовки.
Компания «Петербургская недвижимость» разместила объявление о продаже и у себя на сайте. Там же она опубликовала проект реставрации. Здесь могут открыть кафе, супермаркет, фитнес-центр, ресторан, креативное пространство, образовательный, культурный, выставочный или детский центр.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Выборге на «Авито» на продажу выставили квартиру, по некоторым данным, в самом старом жилом доме в России. По словам продавца, он был построен примерно в 16 веке и в 17 веке в нем размещалась первая выборгская типография.
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