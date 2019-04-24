На «Авито» выставили конструктивистскую башню на Васильевском острове

В Петербурге на «Авито» на продажу выставили Конструктивисткую башню, построенную в 1929-1930-х годах по проекту Якова Чернихова. Объявление заметила Strelka.

Канатный цех с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» — это памятник архитектуры регионального значения. Заброшенное здание расположено на Васильевском острове. В нем 7300 м², башню готовы продать за 328 500 000 ₽.

Как указано в объявлении, цех готовят к реконструкции — сейчас в здании ведутся противоаварийные работы. Проект обновления башни пока на стадии подготовки.