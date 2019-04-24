Стены из серебра, сейфы в перекрытиях и мраморный бассейн: в Юсуповском дворце начали реставрацию первого этажа
В дворце Юсуповых продолжается реставрация: в этом году приведут в порядок половину молодых и в буфетную домашнего театра. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.
На половине молодых располагается гостиная княгини Ирины с высеребренным альковом, бывшая спальня княгини, ванная комната, комната для драгоценностей, куда ведет деревянная двухмаршевая лестница, комната при бассейне Феликса Феликсовича Юсупова.
Последний раз Будуар с серебряным альковом (или Гостиная Ирины Александровны Юсуповой) и бывшая Спальня И.А. Юсуповой обновлялись в 1990-е годы. Серебряный альков особенно ценен — здесь сохранилась авторская живопись начала ХХ века.
Здесь реставраторы обновят штукатурный слой стен, плафоны, арки с отделкой сусальным серебром и живописью, сводчатые плафоны с живописной отделкой, мраморный камин, паркет из ценных пород древесины, деревянные колонны и стены алькова из сусального серебра.
Для каждой драгоценности в особняке было отведено свое место: в нишах комнаты Феликс Юсупов предполагал создать поворотные витрины, которые путём нажатия на специальную кнопку могли скрывать украшения Ирины Александровны. Дверь в сейфовую комнату была обыкновенная — деревянная.
Здесь реставраторам предстоит работа над лестницей, витринами в комнате для хранения ценностей, паркетными полами, световым фонарем, дверными заполнениями и дверной фурнитурой.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Юсуповском дворце на Мойке, 94 (том самом, где убили Григория Распутина) завершилась масштабная реставрация внутреннего убранства. Мы сходили в знаменитый особняк, чтобы лично оценить, как сейчас выглядят исторические интерьеры.
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