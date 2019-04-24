Стены из серебра, сейфы в перекрытиях и мраморный бассейн: в Юсуповском дворце начали реставрацию первого этажа

В дворце Юсуповых продолжается реставрация: в этом году приведут в порядок половину молодых и в буфетную домашнего театра. Об этом сообщает пресс-служба КГИОП.

На половине молодых располагается гостиная княгини Ирины с высеребренным альковом, бывшая спальня княгини, ванная комната, комната для драгоценностей, куда ведет деревянная двухмаршевая лестница, комната при бассейне Феликса Феликсовича Юсупова.

Последний раз Будуар с серебряным альковом (или Гостиная Ирины Александровны Юсуповой) и бывшая Спальня И.А. Юсуповой обновлялись в 1990-е годы. Серебряный альков особенно ценен — здесь сохранилась авторская живопись начала ХХ века.