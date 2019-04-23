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Из-за попытки перепланировки в многоэтажке на Гражданском проспекте обрушилась стена

В панельной многоэтажке на Гражданском проспекте, 120 обрушилась стена. Как сообщает «Фонтанка», в квартире пытались сделать перепланировку, чтобы устроить там частный детский сад.

Падение демонтированной межкомнатной перегородки в квартире на первом этаже обошлось без пострадавших. По словам коммунальщиков, стена – не несущая. 

В администрации Калининского района Петербурга рассказали «Фонтанке», что эвакуация жильцов не требуется. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что петербургский дизайнер хотел провести перепланировку в квартире, и это чуть не привело к обрушению дома. 

Мужчина купил квартиру в доме 57 на Каменоостровском проспекте. По условиям контракта он должен был провести там капитальный ремонт и только после этого зарегистрировать право собственности. 

Во время ремонта были демонтированы несущие стены, и из-за этого дом частично обрушился. Жильцов эвакуировали, часть из них переселили в маневренный фонд.

 


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