В Петербурге открыли сезон фонтанов

В Петербурге сегодня утром, 19 апреля, стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». Уже работают «Шар» на Невском проспекте, фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и Воронихинской решетки.

20 и 21 апреля включат фонтаны в парке 300-летия, на 3-й Красноармейской улице, в Александровском парке, в сквере у Зимнего дворца и в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова.

Все фонтаны города начнут работать в течение апреля. Последним включат фонтанный комплекс на площади Ленина у Финляндского вокзала — он начнет работу 9 мая.