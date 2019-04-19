В Петербурге открыли сезон фонтанов
В Петербурге сегодня утром, 19 апреля, стартовал сезон фонтанов. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала». Уже работают «Шар» на Невском проспекте, фонтаны в Ново-Манежном сквере, у Казанского собора и Воронихинской решетки.
20 и 21 апреля включат фонтаны в парке 300-летия, на 3-й Красноармейской улице, в Александровском парке, в сквере у Зимнего дворца и в пешеходной зоне на 7-й линии Васильевского острова.
Все фонтаны города начнут работать в течение апреля. Последним включат фонтанный комплекс на площади Ленина у Финляндского вокзала — он начнет работу 9 мая.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Нижнем парке Петергофа 11 апреля запустили фонтаны. В этот же день выпал снег, и сочетание получилось удивительным. Фотографии необычных пейзажей опубликовал в своем Инстаграме один из сотрудников Государственного музея-заповедника.
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