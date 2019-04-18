Посмотрите, как преобразились Золотые ворота в Царском Селе после реставрации

В Царском Селе завершили реставрацию Золотых ворот у Екатеринского дворца. Последний раз их приводили в порядок больше 50 лет назад.

Восемь месяцев ворота были закрыты утепленными строительными лесами. Специалисты работали как в мастерских, так и около дворца.