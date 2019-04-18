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Посмотрите, как преобразились Золотые ворота в Царском Селе после реставрации

В Царском Селе завершили реставрацию Золотых ворот у Екатеринского дворца. Последний раз их приводили в порядок больше 50 лет назад. 

Восемь месяцев ворота были закрыты утепленными строительными лесами. Специалисты работали как в мастерских, так и около дворца. 

  • ГМЗ «Царское Село»

Реставраторы работали с 3,5 тыс.  декоративных деталей и более 12 тыс. заклёпок. Они их снимали, нумеровали и очищали. Когда мастера убрали позолоту, оказалось, что часть исторических деталей XVIII века сохранилась. Их и более поздние элементы 1960-х рихтовали и восполняли утраты. Все, что было утеряно, изготавливали заново в мастерской художественной ковки.

Мастера покрыли детали тончайшими листами сусального золота по технологии XIX века и отреставрировали кирпичную кладку, лепной декор и архитектурные детали из натурального камня. 

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Екатерининском парке Царского села после двухлетней реставрации под музыку Чайковского и Беллини открыли один из самых красивых фонтанов — Мраморный. Последний раз памятник архитектуры, сделанный из каррарского мрамора XIX века, работал 30 лет назад.


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