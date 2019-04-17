СМИ: Матвиенко покидает пост спикера Совета Федерации

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост в мае и перейти на работу в Пенсионный фонд. Об этом, ссылаясь на источники в государственных структурах, сообщает «Коммерсантъ».

Ее место может занять глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утвердает, что в Кремле ничего не известно об уходе Валентины Матвиенко.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Валентина Матвиенко посетила с официальным визитом Пхеньян, в ходе которого встретилась с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он отметила «стойкость» народа Северной Кореи, который обеспечивает развитие страны «несмотря на санкции».

Матвиенко заявила, что «под руководством глубокоуважаемого товарища Ким Чен Ына» в городе появились новые улицы, кварталы и инфраструктура.