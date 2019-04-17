Посмотрите, как петербуржцы спасли двух собак с острова в Южно-Приморском парке
В Петербурге волонтеры организации «КОШКИСПАС. Спасение животных. ПСО Экстремум» помогли выбраться с острова двум собакам: животные, вероятно, добежали по льду или доплыли до острова в Южно-Приморском парке, но почему-то не смогли вернуться обратно.
Для операции потребовался целый комплект снаряжения: гидрокостюм, контейнер, линь. Когда волонтер все же добрался до острова (ему пришлось то ползти по льду, то плыть там, где лед заканчивался), собаки разбежались в разные стороны. Но, к счастью, их удалось поймать и вернуть хозяевам.
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге сотрудники поисково-спасательного отряда «Экстремум» оперативно спасли селезня с замерзшего пруда на улице Бутлерова.
Полынья в пруду почти затянулась, и птица никак не могла взлететь. Девушка по имени Татьяна и молодой человек Александр вытащили утку с водоема. В службу спасения позвонила местная жительница позвонила в службу спасения животных, и сотрудники быстро пришли на помощь.
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