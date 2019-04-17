Послушайте лайв-альбом BEYONCE Homecoming

Фильм рассказывает о выступлении популярной певицы на фестивале Coachella в 2018 году. Там собраны кадры не только самого мероприятия, но и подготовки к нему.

Ранее «собака.ru» сообщала, что колумбийский художник Fulaleo (Фульвио Обрегон) опубликовал в своем инстаграме серию ретро-постеров «2080-е. Прошлое — это будущее». На них современные музыканты — Бруно Марс, Кендрик Ламар, Тейлор Свифт и Селена Гомес — изображены в стиле 1980-х годов: с объемными прическами, в кислотных леггинсах, в футболках Dragon Ball и с шикарными усами. Все плакаты от Fulaleo, который раньше изображал звезд со своими юными копиями, можно купить на сайте Inprint.com: плакаты размером 20×20 сантиметров обойдутся в 60 долларов, а размером 30×30 сантиметров — в 80 долларов.