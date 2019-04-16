Sony рассказала об особенностях PlayStation нового поколения

Ведущий архитектор PlayStation 4 Марк Церни рассказал в интервью Wired о том, каким будет новое поколение PlayStation.

Она будет построена на базе восьмиядерного процессора AMD Ryzen, созданного на 7-нанометровой архитектуре Zen 2. Видеокартой станет модифицированная Radeon Navi с применением трассировки лучей — эту технологию используют для создания реалистичного освещения, отражений и теней.

В PlayStation нового поколения будет встроенный чип AMD для поддержки 3D-аудио, которое, по словам Церни, изменит возможности звука в видеоиграх. Максимальное разрешение достигнет 8К.

Контент будет загружаться быстрее — на приставку установят SSD-накопитель с повышенной пропускной способностью. Кроме того, новая консоль будет поддерживать не только загруженные из интернета игры, но и диски, а еще — текущие версии VR-шлемов для PlayStation.

Название приставки пока неизвестно. А в продажу она поступит не раньше 2020 года.