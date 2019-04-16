Здание библиотеки Колобовых продадут по программе «Памятники за рубль»

Историческое здание Библиотеки Колобовых на Петроградской стороне включат в программу «Памятник за рубль». Его передадут инвестору на 49 лет по льготной ставке. об этом сообщает The Village.

В первые семь лет владения зданием он должен будет отреставрировать его, и тогда ставку снизят до 1 рубля за один квадратный метр. Общая площадь библиотеки — 735 квадратных метров.

В 2001 году здание включили в перечень объектов, представляющих культурную ценность.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге на Марсовом поле здание казарм эпохи классицизма перестроят в отель за 5 млрд рублей. На международной выставке коммерческой недвижимости MIPIM 2019 во Франции Смольный и банк «Санкт-Петербург» подписали соглашение о том, что здание казарм Павловского лейб-гвардии полка, расположенное на Марсовом поле в Петербурге, перестроят в отель стоимостью не менее 5 млрд рублей.