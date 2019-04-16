В России ведут платные перекрестки

Представитель национальной технологической инициативы «Автонет» предложил ввести в России платные перекрестки в определенные часы— это должно сократить количество пробок на дорогах. То есть, по его мнению, автомобилисты начнут тщательнее планировать свои маршруты и время поездок. «Часть водителей, приблизительно 10 %, выберет альтернативный путь, который будет, скорее всего, более длительным, чем если проехать по платному маршруту, если там нет пробок» — объяснил он свою идею.

В 2020 году планируют ввести обновление в рамках эксперимента. И пока только в некоторых городах — претендентами могут стать Липецк, Нижний Новгород или Ульяновск.

Напомним, что в апреле 2018 года, например, пробки в центре Петербурга «окрасились» в черный цвет. Стояла практически вся Садовая улица – в обе стороны магистрали движение в среднем составляет 10 км/ч. На Невском проспекте автомобилисты застряли в сторону от Дворцового к площади Александра Невского. По всей главной магистрали наблюдаются трудности с проездом. В районе Площади Восстания все «красное» (скорость движения около 7 км/ч).

Фирма транспортных данных INRIX Research опубликовала ежегодный рейтинг городов с самыми большими пробками в мире. В их числе оказался и Петербург. Он занял 9 место — горожане потерли в заторе 200 часов.