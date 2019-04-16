На открытии фестиваля Present Perfect выступит немецкий дуэт Modeselektor

В конце июля в «Севкабель Порту» пройдет пятый по счету фестиваль Present Perfect. По традиции все начнется с вечернего концерта, в этот раз на нем выступит дуэт Modeselektor. Легендарные популяризаторы немецкой электроники представят свой свежий полноформатный альбом и обновленное визуальное шоу.

Герно Бронсер и Себастиан Шари встретились на берлинской вечеринке в 1992 году, с тех пор успели записать четыре альбома, а также выпустить собственный импринт Monkeytown Records. Среди фанатов немцев — Том Йорк. Он неоднократно признавался в любви к Modelesektor, записал с ними несколько треков и часто приглашал дуэт в совместный тур с Radiohead.

Приобрести билеты на выступление можно на сайте. Они дают возможность посещения концерта, трех pre-party PPF и образовательной программы (все 26-го июля). Билеты All Days Pass позволят попасть на все события Present Perfect.

Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 28 июля 2019. Ранее организаторы фестиваля анонсировали 15 первых его участников. А как Present Perfect стал главным электронным фестивалем России, рассказывает инсайдер клубного андеграунда Наталья Наговицына.