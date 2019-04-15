Капремонт набережной реки Фонтанки проведут между Аничковым мостом и мостом Ломоносова 

Капитальный ремонт набережной Фонтанки проведут напротив домов 31-35 на правом берегу реки — между Аничковым мостом и мостом Ломоносова — этот участок занимает 53,1 метра и относится к объектам культурного наследия федерального значения «Набережные и мосты реки Фонтанки. Набережные со спусками», поэтому проектом предусмотрены меры по сохранению объекта, его планировки и существующих планово-высотных решений.

Что подразумевает под собой капитальный ремонт?

1) Специалисты изменят действующую система поверхностного водоотвода с тротуара набережной и организуют поверхностный водоотвод в сторону прилегающего газона и проезжей части. Вода будет сливаться в сеть ливневой канализации через дождеприемный колодец.

2) Усилится подпорная стенка. Рабочие отреставрируют гранитную облицовку и тротуарные плиты.

3) Специалисты заменят пришедшие в негодность гранитные элементы, отреставрируют тумбы и решетки, восстановят их исторический вид и профиль, выполнят расшивку швов гранитной облицовки, обеспечат сохранность зданий и сооружений прилегающей застройки, расположенных в «зоне риска».

4) Обеспечат грунтонепроницаемость стенки набережной для ликвидации имеющихся и предотвращения дальнейших просадок и провалов.

На капитальный ремонт закроют и метро — «Маяковскую», «Технологический институт» и «Московскую» станции. Первую из них — в 2020 году