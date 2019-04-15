На пространство только для женщин «Симона» написали еще три заявления в полицию за дискриминацию мужчин

На создательницу пространства для женщин «Симона» вновь написали заявление в полицию. Точнее, целых три. Причина все та же — «дискриминация мужчин».

Леда Гарина рассказала «Собака.ru», что ее вызывают к участковому, но только по телефону — официальных приглашений не было. На этот раз Леда решила пойти на контакт — к участковому пойдет ее юристка.

Напомним, что около двух недель назад Леду Гарину вызвали на допрос по факту дискриминации мужчин. Но она заявила, что никуда не пойдет, пока не получит официальную повестку. А, если ее все же пришлют, отправится туда с адвокатом и постарается объяснить, что такое дискриминация.

Пространство только для женщин есть во многих городах Европы, однако первое подобное заведение в Петербурге вызвало шквал возмущений. На его создательниц из проекта «Ребра Евы» написали заявление в прокуратуру, к ним пытался прорваться (правда, безуспешно) Виталий Милонов, а в преддверие 8 марта к ним обманом зашла группа мужчин с огромными ведрами с тюльпанами.