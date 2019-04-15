Между Петербургом и Лаппеенрантой к 2025 году запустят поезда

Между Петербургом и Лаппеенрантой могут пустить поезда — финские специалисты подготовили мастер-план развития проекта. На модернизацию железнодорожной инфраструктуры Финляндия потратит около 85 миллионов евро. Об этом сообщает The Village.

По оценке специалистов, пассажиропоток на этом пути должен составить около 1 миллиона человек в год. Запустить поезда планируют в 2025 году.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что рабочая группа минтранса Финляндии разработала способ сокращения времени в пути поезда, идущего из Петербурга в Хельсинки.