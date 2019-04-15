Петербургские краеведы «Гэнгъ» перестанут отмывать памятники в парадных

Петербургские краеведы из объединения «Гэнгъ» временно перестанут отмывать памятники в парадных. Это не значит, что они прекратят уборки полностью — остальное будет очищено.

Дело в том, что к краеведам обратился КГИОП и объяснил, что пока без лицензии трогать памятники не стоит — это может быть опасно для печей, витражей, майоликовых панно и так далее.

Теперь, прежде чем приступить к работе, «Гэнгъ» будут уточнять, что мыть можно, а что — нет: «Просто выбираем дом, смотрим по реестру, не памятник ли он — и если нет, то убираем. Если да — пока что не трогаем» — объяснила одна из основателей объединения краеведов Ксения Сидорина.

Сейчас Ксения ведет переговоры с комитетом, чтобы решить этот вопрос и найти компромисс.

Ранее «Собака.ru» показывала, как «Гэнгъ» отмыли майоликовые панно в доходном доме на Васильевском острове.