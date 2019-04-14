В Петербурге стартовал сезон промышленной ловли корюшки

О том, что рыба появилась в Финском заливе, говорят многочисленные свидетельства рыбаков. Ловить ее начали не только на территории Ленобласти, но и в Петербурге — не только для себя, но и на продажу. Так, в 2018 году за сезон рыбаки выловили 1181,2 тонны самой петербургской рыбки. Крупные представители вида обитают в водах Невы — этому способствует сильное течение, из-за которого в места обитания по силам добраться только самым сильным рыбам.

Восторженные возгласы «корюшка пошла» обозначает, что температура воды прогрелась до 4 градусов выше нуля и рыбка пошла на нерест. Местная заходит в Неву, из Северного моря — в Эльбу, из Белого — всего на 2-3 километра в ручьи и речки. Корюшку начинают ловить до нереста и будут ловить после, но именно в этот период она дешевеет и появляется на рынках в большом количестве. Рыбка уже прочно закрепилась как бренд Петербурга — корюшку не только жарят, но и маринуют, и солят, и отваривают, и тушат с зеленью по-латышски или по-английски — в белом вине с лимоном.

Напомним, в прошлом году сезон корюшки начался 19 февраля — тогда купить рыбу можно было на Приморском шоссе в Курортном районе, да и цена «кусалась» — 550 рублей за килограмм (но для традиций никаких денег не жалко!)