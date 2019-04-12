18+

Елизавета Боярская о поступлении в театральный и съемках в Америке в шоу «Хот культур»

Гостем нового выпуска шоу «Хот культур» на  YouTube стала Елизавета Боярская. Она рассказала, какие культурные события стоит посетить, как проходит отбор в театральные институты и в чем отличие между съемками ( и даже гримерами!) в России и Америке.

Ранее Елизавета Боярская рассказала «Собака.ru», как готовилась к роли Марины Цветаевой в музы­кально-поэтическом спектакле «1926», премьера которого прошла 25 января в Малом зале Филармонии.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
 
 

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также