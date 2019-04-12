Владимир Путин заявил, что в России перестанут призывать в армию

На встрече с сотрудниками «Энергомаша» Владимир Путин заявил, что призыв в армии уходит в прошлое, а профессиональная армия становится более востребованной — военной техникой могут управлять только специально обученные люди: «Призыв постепенно уходит в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующее финансирование». Об этом сообщает РБК.

Однако не все страны переходят на профессиональную армию. Есть задачи, для которых не нужен высокий профессионализм.