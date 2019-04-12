В Петербурге люди с аутизмом впервые станут дикторами на Тотальном диктанте

Студенты центра «Антон тут рядом» впервые прочтут текст на Тотальном диктанте в Гатчине — так организаторы хотят показать, что русский язык объединяет всех, кто умеет или хочет говорить по-русски, помогает нам понимать друг друга.

В этом году текст для диктанта подготовил писатель, критик, литературовед Павел Басинский. В качестве мотивов для его частей (в этом году для написания в разных часовых зонах текст разделят на четыре, а не на три части. Петербург вместе со всей европейской территорией России и странами Европы напишет —третью) Павел Басинский выбрал пьесу «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина для первого фрагмента, «Мертвые души» Николая Гоголя для второго и «На дне» Максима Горького для третьего. Четвертый фрагмент будет посвящен Льву Толстому.

Дикторами, как и всегда, выступят актеры, музыканты, теле- и радиоведущие, общественные деятели и ученые. В СПБГУ, например, диктант прочтет российский филолог и писатель, доцент, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы СПбГУ кандидат филологических наук Андрей Аствацатуров.

Напомним, что 13 апреля в 14:00 в Петербурге уже в восьмой раз пройдет тотальный диктант. Зарегистрироваться на него можно с сегодняшнего дня здесь.

В этот раз для написания диктанта выделили около 100 площадок — это музеи, институты и аэропорт. В некоторых университетах уже закончились места.