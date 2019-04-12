Данные 120 тысяч человек из черного списка ЦБ попали в открытый доступ

Данные 120 тысяч клиентов из черного списка ЦБ выложили на специализированные форумы. Этим людям отказали в обслуживании по закону об отмывании денег и финансировании терроризма. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В базе оказались паспортные данные, ФИО, даты рождения, ИНН физлиц и индивидуальных предпринимателей. В одном из банков подтвердили, что в базе реальные клиенты.

Центробанк же заявил, что передает банкам все данные об отказниках в зашифрованном виде. По мнению экспертов, утечка произошла по вине ЦБ, Росфинмониторинга или банка.

Некоторые клиенты из черного списка могли попасть туда случайно, по халатности сотрудников: «Часто банки вносят добросовестных клиентов в черные списки по халатности или в связи с технической ошибкой» — рассказала юрист FMG Group Амина Аппаева. Для клиентов утечка может привести к проблемам с банковским обслуживанием и со службами безопасности при устройстве на работу.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что Forbes составил таблицу самых надежных банков России в 2019 году. В этот раз их 30, хотя в прошлом году набралось всего 13. Список составляли на основе анализа рейтингов и финансовых показателей 100 ведущих кредитных организаций страны.