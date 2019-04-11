В «Севкабель Порту» пройдет фестиваль музыки и спорта — на нем откроют площадки для серфинга, скалолазания, скейтбординга, стритбола, BMX и бейсбола

В «Севкабель Порту» 29 и 30 июня пройдет фестиваль музыки и спорта Locals Only. Помимо Петербурга, его проведут в Сочи и Москве.

Хедлайнерами фестиваля станут Rae Sremmurd и Denzel Curry. А еще — выступят «Мачете», «Пошлая Молли», фрешмен OFFMi. В этом году организаторы решили уделить особое внимание спорту — на Locals Only откроют площадки для серфинга, скалолазания, скейтбординга, стритбола, BMX и бейсбола.

Стоить это будет две тысячи рублей на два дня. Билеты можно купить здесь.

Если вы еще ни разу не были в «Севкабель Порту», то почитайте наш гид по пространству. А 10 и 11 августа там будет проходить международный фестиваль ZAVTRА. Он посвящен будущему планеты: предотвращению исчезновения природных ресурсов, здоровому образу жизни, гендерному равенству.

В лайнапе фестиваля заявлены Zaz, Мумий Тролль, Therr Maitz и Иван Дорн. Помимо музыкальной сцены, в «Севкабель Порту» организуют пространство мультимедийного и интерактивного искусства, дискуссий, мастер-классов, выставок, интересных некоммерческих проектов и известных спикеров, маркет экологичных товаров, фудкорты от местных производителей и лаундж-зоны.