Принц Гарри и Опра Уинфри снимут документальный проект о психическом здоровье для Apple

Принц Гарри совместно с Опрой Уинфри снимут для Apple документальный проект о психическом здоровье. Он выйдет в свет в 2020 году. «Мы надеемся, что сериал получится позитивным и поучительным. Для меня невероятная гордость — работать над ним вместе с Опрой» — прокомментировал предстоящую работу Гарри.

Проект будет основан на многолетней работе Принца с инициативами, связанным с психическим здоровьем, где он делился личным опытом и поддерживал болеющих. Для Гарри тема психического здоровья очень личная — ему пришлось справиться со смертью своей матери, принцессы Дианы. Принцу помогал психиатр. Повзрослев, Гарри много рассуждал на эту тему.

Напомним, что Apple презентовала и сервис, который станет конкурентом Netflix. В социальных сетях его называют гибридом Netflix и Amediateka. К Apple TV+ присоединилась и Опра Уинфри: «Я горда и с большой честью присоединяюсь к этой платформе. Есть пара документалок, над которыми я сейчас работаю. Так же у меня есть серии о потерях, зависимости, том, что разрушает наши жизни. Мы заменяем стыд, страдания — честностью и позитивными вибрациями. У меня появилась возможность поделиться своим опытом с остальными. И я буду делать это с помощью самой стимулирующей библиотеки мира. Все оживает по всему миру, в рассказе людей. Мы все ходим под одним небом. У меня всегда была мечта — понять свой глубокий потенциал. Мы все, люди, должны стать лучшей версией себя, чтобы присоединиться к этой миссии, чтобы оставить этот мир, блистая. И все это соединяется с помощью Apple».