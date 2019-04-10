Госдуме предложат ввести штрафы за неуважение власти к народу

Лев Шлосберг разработал законопроект, согласно которому представителей власти будут штрафовать за неуважение к народу на сумму до 1 млн рублей. Об этом сообщает «Говорит Москва». Более того, он предлагает новую статью, по которой депутатов, подписавших закон, который суд признает выражающим неуважение к правам человека, штрафовать до миллиона рублей и арестовывать на срок до 30 суток.

Кроме того, Шлосберг предлагает ввести в Кодекс об административных правонарушениях статью, предусматривающую наказание за публичные действия, которые выражают «явное неуважение» к гарантированным Конституцией правам и свободам человека, но не несут признаков экстремизма. По мнению парламентария, за это стоит штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или арестовывать на срок до 20 суток. Для осуществления закона должна действовать обязательная публикация поимённых результатов голосований.

Депутат заявил, что его пакет законопроектов — это ответ а закон о неуважении к власти. Он планирует внести предложения в Госдуму через заксобрание.

Напомним, что 18 марта Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей и наказании за неуважение к власти.