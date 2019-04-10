Русский музей опроверг факт кражи экспоната. Бездомные пытались достать мелочь

Сотрудник вневедомственной охраны обнаружил у стен Русского музея горожан, которые пытались украсть фигуру деревянного солдатика. У злоумышленников были крюк и веревка — они спускались ров, окружающий Михайловский замок. Их задержали росгвардейцы.

Как сообщает «Фонтанка», злоумышленниками оказались двое бездомных граждан 35 и 32 лет. Они объяснили, что скульптура их не интересовала — они пытались достать мелочь, которую туристы кидают солдатикам. Сейчас мужчин уже отпустили.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что из инженерного корпуса Третьяковской галереи в Москве пропала картина Архипа Куинджи «Ай-Петри». Ранее она находилась в коллекции Русского музея.

После инцидента министр культуры РФ Владимир Мединский объявил выговор директору галереи Зельфире Трегуловой.

Картину похитил 31-летний мужчина, которого ранее уже задерживали за хранение наркотиков. На момент своего задержания подозреваемый находился под подпиской о невыезде. Его проверили на вменяемость.