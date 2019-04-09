Горожане нашли помещения, в которых могли бы открыться библиотеки: они пометили их табличками

Петербургские Библиотекари и жители Московского района задумались о том, что в городе множество мест, которые могли бы прекрасно подойти под библиотеку. Они нашли такие помещения и повесили на них таблички с надписями — размышлениями о том, что везде открывается что угодно, но только не библиотеки.