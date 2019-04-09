Горожане нашли помещения, в которых могли бы открыться библиотеки: они пометили их табличками
Петербургские Библиотекари и жители Московского района задумались о том, что в городе множество мест, которые могли бы прекрасно подойти под библиотеку. Они нашли такие помещения и повесили на них таблички с надписями — размышлениями о том, что везде открывается что угодно, но только не библиотеки.
Как рассказали активисты «Собака.ru», городу нужны библиотеки даже во времена интернета: «Если коротко, то библиотеки — это образование, творчество и коворкинг. Можно читать бесплатно и легально в «бумаге» и «цифре». Фрилансерам не нужно платить за коворкинг — пользуйтесь уютными залами и бесплатным интернетом библиотек».
Ранее «Собака.ru» сообщала, что в Петербурге на Невском проспекте прошел эко-протест. Не смотря на то, что, по словам активистов, городской парламент митинг не согласовал, они вышли на улицу с плакатами против свалок и за раздельный сбор мусора.
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