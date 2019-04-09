Смольный отказался от прежнего проекта аэроэкспресса до аэропорта Пулково. Ему хотят придать новую форму

Власти Петербурга отменили проект Аэроэкспресса до аэропорта Пулково: «В той форме, которая была, мы от проекта отказались. Дальше — думаем, что-то будет новое» — объяснил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Как сообщает The Village, пока Смольный выбирает альтернативный вариант. Возможно, это будет метро или трамвайная линия. Железнодорожную ветку тоже могут запустить.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что «Старт Девелопмент» предложил городу построить по концессии метро до Пулкова и города-спутника «Южный». Делать это будут как Восточный скоростной диаметр.