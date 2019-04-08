В Петербурге очередные эвакуации: в этот раз — более пяти школ и детских садов
В Петербурге продолжаются эвакуации. В этот раз детей выводили более, чем из пяти школ и детских садов Красносельского района.
В соцсетях появились сообщения от очевидцев об эвакуации школы № 375 на проспекте Кузнецова, лицея № 369 и школы № 549 на улице Маршала Захарова, школы № 54 на улице Маршала Казакова и школы № 247 на Петергофском шоссе и детского сада № 76 на улице Маршала Казакова.
За прошлую неделю в Петербургских школах провели эвакуации восемь раз. Во время одной из них из-за волнения стало плохо первоклашке.
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