В Петербурге очередные эвакуации: в этот раз — более пяти школ и детских садов

В Петербурге продолжаются эвакуации. В этот раз детей выводили более, чем из пяти школ и детских садов Красносельского района.

В соцсетях появились сообщения от очевидцев об эвакуации школы № 375 на проспекте Кузнецова, лицея № 369 и школы № 549 на улице Маршала Захарова, школы № 54 на улице Маршала Казакова и школы № 247 на Петергофском шоссе и детского сада № 76 на улице Маршала Казакова.