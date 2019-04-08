В организации взрыва в академии Можайского обвиняют преподавателя

Одного из преподавателей академии Можайского, полковника Рифата Закирова обвиняют в организации взрыва на месте его работы. Об этом в социальных сетях рассказала его жена.

По ее словам, именно он накрыл бомбу бронежилетом — из-за этого пострадал и попал в больницу. Сейчас к полковнику ограничили доступ, с Рифатом разговаривают следователи.

«Я единственная, кто имеет минимальный доступ к мужу, находящемуся в военно-полевой хирургии, и вижу, что он единственный из четверых пострадавших находится в полной изоляции, под охраной сотрудников академии. В первые часы после произошедшего, Рифата, получившего контузию и ранение, с совершенно невостановленным сознанием, допрашивали глубокой ночью, с жестким прессингом. Цель – добиться признания, что он виновен в произошедшем» — написала Светлана Закирова.