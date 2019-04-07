В Ботаническом саду СПбГУ пройдет первый весенний субботник — в нем может поучаствовать каждый желающий

В Ботаническом саду СПбГУ пройдет весенний субботник. Он развернется не только в самом саду, но и в оранжерее — организаторы мероприятия, неформальное экологическое сообщество вуза, приглашает всех желающих поучаствовать.

Как рассказывают экологические активисты вузовской организации «ЭкоСПбГУ», в прошлом году число желающих помочь было высоким. В этом году фронт работ стал еще шире — этому поспособствовала хорошая погода и увеличение численности растений. Активисты приглашают петербуржцев поухаживать за «зелеными братьями» — субботник стартует 12 апреля в 14:00. Для доступа на территорию вуза необходимо взять с собой паспорт. Для студентов это еще и способ подзаработать — все участники получат благодарности, которые можно приложить к анкете на повышенную стипендию. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ботанический сад был организован по инициативе русского ботаника Андрея Бекетова, который внес большой вклад не только в становление, но и в развитие ботанического сада. С 1935 года сад является памятником истории культуры и искусства и находится под охраной государства. Благодаря сотрудникам университета, продолжавшим трудиться во время Великой Отечественной войны, коллекции сада удалось сохранить и в годы блокады. Сейчас коллекция Ботанического сада насчитывает более 4600 видов растений — оранжереи делятся на коллекции хвойных растений, кактусов, суккулентов, водно-болотных, редких и охраняемых, субтропических растений Европы, Юго-Восточной Азии, Австралии, Северной и Южной Америки, а также тропических растений, папоротников, декоративных однолетних и многолетних растений.