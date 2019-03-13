В Петербургской коммуналке нашли настенные росписи с мотивами средневекового китайского искусства

Создатель фотопроекта и паблика «Старый фонд» Максим Косьмин обнаружил в старой коммуналке под обоями роспись, сделанную с мотивами средневекового китайского искусства. «По французски это, — как сказал Максим — звучит красиво — шинуазри».

«Всё это очень по-китайски: цветовая гамма, трава и кусты, птички, бамбуковая ограда и туман (или смог?). Надо заметить, что пик «дворцовой» популярности «шинуазри» пришёлся на XVIII век. У нас же — зажиточный доходный дом конца XIX века» — объяснил он.

На фотографии — небольшая комната с арками и дверями, но без окон. Этой же техникой был расписан и смежный вытянутый эркер, но он закрашен краской, которую хозяин квартиры так и не смог оттереть (он перепробовал десяток растворителей). В комнате же роспись планируют отреставрировать.