Совет Федерации отклонил законопроект о запрете размещать хостелы в жилых помещениях. Только двое сенаторов высказались «за»

Совет Федерации 13 марта отклонил закон о запрете размещать хостелы в жилых помещениях. Против него проголосовал 151 сенатор, двое высказались за, воздержались четверо.

«Tjournal» сообщает, чтоПока документ отправили на доработку — сенаторы считают, что нужно увеличить срок введения закона в силу. Как объяснила Глава верхней палаты Валентина Матвиенко, сенаторы в целом поддерживают инициативу, однако выступают против его незамедлительного вступления в силу.

Напомним, что 6 марта Госдума приняла в третьем чтении закон, запрещающий размещение хостелов в жилых домах. За него проголосовало 405 депутатов. Документ находился на рассмотрении Госдумы с 2015 года.