Немецкий художник установил на льду в Кронштадте кирпичную стену

Фабиан Кнехт, немецкий художник, установил в Кронштадте на льду большую кирпичную стену. Как рассказала «Бумаге» куратор проекта Анастасия Скворцова, это часть его выставки для галереи Александра Леви, которая находится в Берлине.

Такая идея появилась у Фабиана Кнехта, когда он работал над выставкой и арт-резиденцией «Заря» во Владивостоке. Тогда он строил белый кубик на льду, но понял, что хочет установить на льду настоящую стену.

Художник планирует провести в галерее Александра Леви выставку с темами «Разрывы», «Переломность», «Трещина», «Перерыв» и «Изменение», затронув политику, социальные и антропософские аспекты жизни. Там будет и стена из Кронштадта. Кроме того, художник хочет покрыть массивные трещины в Аризоне, США тканями, на которых склеит песок, камни и кусты — тоже для выставки.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что у станции метро «Парк Победа» анонимный уличный художник Hioshi установил «Невидимую работу» — небольшую керамическую композицию: на белой стене разместились фигурки лодки, рыбака и спасателя.