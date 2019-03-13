«Гринпис» запустил интерактивную карту зон загрязнения атмосферы. Можно посмотреть на качество воздуха и в Петербурге

На сайте «Гринписа» появилась новая интерактивная карта: на ней можно посмотреть уровень загрязнения атмосферы в разных зонах. Там указываются источники источники загрязнения, автодороги, посты мониторинга воздуха и даже жалобы горожан. В Петербурге их более 20.

Виктор Яблоков, создатель проекта, считает, что таким образом можно показать, как много вокруг источников загрязнения воздуха, а также добиться того, чтобы информация о его состоянии публиковалась в открытом доступе на сайтах государственных служб.

Информацию карта черпает из открытых источников: сервисов, отражающих интенсивность движения транспорта, и с сайта Openstreetmap, где пользователи по всему миру добавляют объекты на виртуальную карту. Команда «Гринписа» обращает внимание на основные источники загрязнения воздуха — промышленные зоны, свалки, сервисы транспортного обслуживания и так далее.

Так же на карту могут попасть сведения добровольцев. Однако информация тщательно проверяется. Сообщения сверяют с информацией Росприроднадзора, ищут подтверждения на сайтах официальных ведомств и в других источниках.

«Гринпис» собирает поступающие жалобы и составляет коллективное письмо от населенного пункта. Его передают в Роспотребнадзор с просьбой измерить уровень загрязнения воздуха в этой зоне и ответить, какие меры необходимо принять, если есть нарушения.

Результаты этих проверок, по словам Яблокова, «Гринпис» потребует опубликовать на сайте Роспотребнадзора. Жалобы также будут размещать на странице карты.

Проблема загрязнения воздуха волнует, кажется, всех. Команда из Петербурга сняла видео для «Гринпис» о проблеме загрязнения окружающей среды. Ролик называется «Воздушный танец» — по его сюжету серебряный призёр чемпионата России по парашютному спорту Анастасия Баранник исполняет трюки («танец») в небе, чтобы привлечь внимание к глобальной проблеме. Как сообщили создатели видео «Собака.ru», во вторник, 29 августа, международная экологическая организация презентовала ролик по всему миру.