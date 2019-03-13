S7 временно приостановила эксплуатацию Boeing 737 Max. Известно как минимум два случая их крушения

Компания S7 решила с 13 марта временно приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max, пока не удастся получить более подробную информацию о расследовании причин катастрофы в Эфиопии.

«Ведомости» сообщают, что европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) объявило о приостановке использования в странах – членах ЕС Boeing 737 MAX. Запрет также касается рейсов, которые осуществляют авиакомпании стран, не входящих в ЕС.

Катастрофа в Эфиопии не единственный случай, связанный с самолетом этой серии. В октябре 2018 г. Boeing 737 MAx 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Тогда погибли 189 человек. По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), проблемы с датчиками, которые могли стать причиной крушения самолета, могут возникнуть у еще 246 самолетов серии.

Напомним, что 10 марта на борту потерпевшего крушение Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines находилось трое россиян. Самолет выполнял рейс из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби — столицу Кении. На борту находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа — никто не выжил.