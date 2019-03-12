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Apple запустили серию коротких видео и статей на русском языке о функциях iPhone, о которых вы могли не знать

Компания Apple запустила на своем сайте раздел, в котором в формате коротких видео и статей на русском языке рассказывается о функциях  iPhone, о которых многим пользователям телефона может быть неизвестно.

С их помощью можно узнать, как обмениваться фото без интернета, делать видеозапись экрана, печатать текст под диктовку, управлять оповещениями или вызвать срочную помощь. Советы в разделе будут регулярно обновляться. 

 


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