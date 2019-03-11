Фестиваль Flow объявил новых артистов — среди них Эрика Баду и Джеймс Блейк

Фестиваль Flow обновил лайнап. Теперь в список подтвержденных артистов входят Эрика Баду, Джеймс Блейк, группа Stereolab, трио Khruangbin, инди-рокеры Big Thief и финская рэп-звезда IBE.

Кроме того, на Flow состоится премьера совместного проекта Astrid Swan & Stina Koistinen и канадского артиста Оуэна Паллета.

Ежегодно на фестивале выступает около 150 артистов. На Flow работает 10-12 сцен разного формата и площади, способных принять от 25 000 до 100 гостей.

Flow пройдет с 9 по 11 августа в Хельсинки. Билеты еще есть! Их можно купить здесь.

Ранее «Собака.ru» сообщала, что на фестивале Flow-2019 выступят Cardi B и Blood Orange.