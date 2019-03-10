В Ленобласти подсчитали количество улиц Гагарина — в честь дня рождения космонавта

Ко дню рождения первого человека в космосе — Юрия Гагарина — в Ленинградской области подсчитали , сколько улиц носит героическое имя. Лидером по числу названий стал Кировский район.

9 марта 2019 года исполнилось 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. В Ленинградской области более двадцати улиц названы в честь первого космонавта Земли — ко дню рождения первого человека в космосе в регионе подсчитали количество улиц, которые носят его имя. В Ленинградской области 21 улица носит имя Гагарина и один проспект — в городе Волхове. Абсолютным лидером по количеству наименований стал Кировский район, где одна улица имени космонавта находится в населенном пункте и пять — на территории садоводческих товариществ.

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года в Смоленской области. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал первым человеком в мировой истории, совершившим полет в космическое пространство. Ракета-носитель «Восток» с кораблем «Восток-1», на борту которого находился Гагарин, была запущена с космодрома Байконур. После 108 минут полета Гагарин успешно приземлился в Саратовской области. Всего спустя семь лет космонавт-дебютант (27 марта 1968 года) Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полёт на самолете, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Тело Гагарина было кремировано.

Напомним, в Петербурге построят музей ретроавтомобилей с машинами Элвиса Пресли, Гагарина и Высоцкого. Экспозиция музея будет насчитывать более 200 экземпляров автомобилей, находящихся в частной коллекции петербургского миллиардера Вагифа Мамишева — это крупнейшая коллекция старых машин в стране.