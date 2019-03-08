Фото дня: водители бетономешалок выстроили машины в виде восьмерки, чтобы поздравить женщин с 8 марта

Петербургские водители автобетоносмесителей поздравили женщин с их «профессиональным» праздником. В Грузовом проезде во Фрунзенском районе они выстроили машины в виде цифры 8 в честь Международного женского дня. «Суровая железобетонная романтика»!

Фотографию креативной открытки опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП». Уточняется, что таким необычным способом, составленной из рабочих автомобилей восьмеркой, женщин с 8 марта поздравила группа компаний «Монолит», производящая бетон. В комментариях под постом петербуржцы назвали такое поздравление «суровой железобетонной романтикой».

Комментаторы также разделились на два лагеря — кто-то нашел такое поздравление креативным, а кто-то «юмора» не понял: «Типа креатив», «Совсем крыша съехала…». Однако большинство петербуржцев, как мужчины, так и женщины, поступок водителей оценили. «Ваш поступок очень достойный, все женщины и девушки оценили, в том числе и настоящие мужчины», «Если прочитать комменты, то всем женщинам нравится такое поздравление!А от мужчин только негативные отзывы», «Молодцы, мужики! Романтишненько», — пишут петербуржцы.

Напомним, петербурженки подготовили к Международному женскому дню карточки, с помощью которых разобрали типичные пожелания, более всего подходящие для дня эмансипации женщин (и это пособие о том, какие слова точно не подходят для поздравления с 8 марта). А также в Петербурге появился новый арт-объект к 8 марта с зеркалом для фото «У меня больше» — это зеркало-окно в Инстаграм художника. На нем изображен букет цветов, с которым каждая проходящая мимо девушка сможет сфотографироваться.